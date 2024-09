Lula discutirá democracia à margem da Assembleia da ONU

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/09/2024 - 20:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASILIA, 17 SET – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai abordar temas como democracia, fake news e extrema direita em um encontro com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, e outros líderes mundiais na próxima terça-feira (24), em Nova York.

O evento será realizado à margem da Assembleia Geral da ONU, informou nesta terça (17) o Ministério das Relações Exteriores.

“A questão das fake news e o impacto que elas têm nos processos democráticos evidentemente será um dos temas discutidos. Eu chamo a atenção para um documento sobre integridade da informação, que é do G20, e inclui tanto países ocidentais quanto Rússia, China e países em desenvolvimento”, afirmou Carlos Márcio Cozendey, secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Itamaraty.

A cúpula, intitulada “Em defesa da democracia. Lutando contra extremismos”, ocorrerá na tarde de terça, logo após o discurso de Lula na 79ª Assembleia Geral da ONU.

Segundo Cozendey, o objetivo da mesa redonda copresidida por Lula e Sánchez será “avançar nos objetivos democráticos, proteger as instituições, garantir eleições livres e o estado de direito”.

Ainda não foram confirmados todos os nomes dos líderes mundiais que participarão do encontro, acrescentou o embaixador.

No entanto, há a expectativa de que o presidente francês, Emmanuel Macron, e o chanceler alemão, Olaf Scholz, estejam presentes na mesa redonda na próxima terça, declarou a assessoria de imprensa do Itamaraty à ANSA.

Além disso, o portal UOL informou que Lula deve incluir uma crítica ao impacto das redes sociais na democracia em seu discurso na Assembleia Geral. O tema estaria presente em um rascunho do discurso que está sendo redigido por diplomatas, mas que ainda aguarda aprovação final do Palácio do Planalto.

(ANSA).