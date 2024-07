Lula discute regulação de motoristas por aplicativo com diretor-geral da OIT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/07/2024 - 19:24 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva debateu nesta quarta-feira, 24, o tema da regulação de motoristas por aplicativo com o diretor-geral da Organização Internacional do Trabalho (OIT), Gilbert F. Houngbo. O presidente brasileiro abordou a iniciativa do governo federal de propor um projeto de lei para regular a atividade a fim de preservar direitos mínimos da categoria.

A conversa ocorreu no contexto do evento de pré-lançamento da Aliança Global Contra a Fome e Pobreza, plataforma que vai ligar regiões necessitadas a países e entidades que se propõem a financiar projetos locais. O evento ocorre às margens das reuniões do grupo das 20 maiores economias do mundo (G20), que ocorrem no Rio de Janeiro.

O encontro bilateral ocorreu 40 dias após a reunião que Lula teve com o presidente da OIT, em Genebra, na Suíça, durante o Fórum Inaugural da Coalizão Global para Justiça Social. No evento, Lula tratou do enfrentamento das desigualdades sociais, concretização de direitos trabalhistas integrados a direitos humanos, expansão da capacidade e acesso aos meios produtivos e promoção do trabalho decente.