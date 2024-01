Lula discute energias renováveis com chanceler da China

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/01/2024 - 16:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 20 JAN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu na última sexta-feira (19) o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, na Base Aérea de Fortaleza (CE), em reunião que discutiu parcerias no setor de energias renováveis.

O chanceler viajou ao Brasil para preparar a futura visita de Estado do presidente chinês, Xi Jinping, que deve ocorrer perto da próxima cúpula de líderes do G20, em novembro, no Rio de Janeiro.

“O ministro trouxe os cumprimentos do presidente Xi Jinping, e a reunião expressou o desejo mútuo de manutenção e desenvolvimento da forte relação e amizade entre Brasil e China”, diz um comunicado do Palácio do Planalto.

“Na ocasião, Lula reafirmou a posição brasileira de reconhecimento da existência de ‘uma só China'”, acrescenta a nota.

Segundo o governo brasileiro, Lula e Wang Yi “falaram também sobre a atual conjuntura internacional, trataram da crescente parceria entre Brasil e China no setor de energias renováveis e discutiram projetos e ações conjuntas na África”.

Além disso, o chanceler “ressaltou que o Brasil é uma prioridade da diplomacia chinesa”. (ANSA).

