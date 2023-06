Lula discute acordo UE-Mercosul com presidente da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 21/06/2023 - 11:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 21 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que conversou nesta quarta-feira (21) com seu homólogo da Itália, Sergio Mattarella, sobre as relações bilaterais e o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul.

Em seu perfil no Twitter, o mandatário brasileiro prometeu “atuar para aproximar nossas universidades e ampliar o intercâmbio comercial entre nossos países”.

“Conversa com o presidente da Itália, Sergio Mattarella, sobre o estreitamento das relações entre dois países irmãos e o acordo União Europeia e Mercosul”, afirmou Lula.

Mattarella, por sua vez, agradeceu ao petista por sua “defesa da democracia contra o assalto ao Parlamento para tentar subverter os resultados eleitorais”, em referência à insurreição de 8 de janeiro.

Lula também se reúne nesta quarta com o papa Francisco, com a premiê da Itália, Giorgia Meloni, e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias