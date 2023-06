Lula discursa no Foro de São Paulo e alerta para ‘fascismo’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 30/06/2023 - 9:13 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 30 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez um alerta sobre o avanço da direita “fascista” e defendeu o fortalecimento dos governos de esquerda e progressistas, ao discursar na abertura do 26º Foro de São Paulo, na noite de quinta-feira (29).

“Nós estamos em uma trincheira, nós temos que cuidar de fortalecer o papel de setores progressistas e democráticos da sociedade nesse mundo, porque a direita fascista tem crescido”, afirmou o petista.

“A gente gosta da democracia, a gente gosta de ter gente protestando contra a gente, a gente gosta quando tem greve contra a gente, nada disso é contra a democracia, tudo isso resulta da democracia”, acrescentou.

Lula falou em um hotel do centro de Brasília perante representantes dos 123 partidos e organizações que integram o Foro de São Paulo, criado em 1990, na primeira reunião do grupo após três anos devido à pandemia de Covid-19.

O tema central do encontro é a integração regional e a construção de uma nova ordem mundial multipolar.

Segundo o presidente, é necessário que a esquerda tenha uma estratégia mais agressiva para conquistar espaço na América Latina, juntamente com a elaboração de uma nova estratégia de comunicação.

Antes do encontro, o presidente havia declarado que o conceito de democracia “é relativo”, ao comentar a situação da Venezuela em entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul.

(ANSA).

