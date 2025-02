Lula discursa na TV para conter queda de popularidade

(ANSA) – BRASÍLIA, 25 FEB – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou na noite desta segunda-feira (24) em cadeia nacional de televisão, para anunciar o início dos pagamentos do programa Pé-de-Meia, que dá assistência econômica a estudantes de baixa renda, e informações sobre medicamentos da Farmácia Popular.

A iniciativa faz parte de uma estratégia planejada pelo novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), o publicitário Sidônio Palmeira (sem partido), para combater a queda na popularidade do petista.

“Hoje quero conversar com o Brasil sobre dois assuntos muito importantes. Uma dupla que não é sertaneja, mas que está mexendo com o Brasil: o Pé-de-Meia e o novo Farmácia Popular”, disse em tom descontraído, vestindo um terno azul e camisa sem gravata.

“Depois de dois anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil, principalmente para quem mais precisa”, disse o presidente em uma mensagem de dois minutos, divulgada em horário nobre, às 20h30.

O pronunciamento foi repetido em cadeia nacional de rádio na manhã desta terça-feira (25), utilizando um formato inédito proposto pelo ministro Palmeira.

O especialista em marketing político se comprometeu a melhorar a imagem do líder petista, que enfrenta os piores índices de popularidade desde o início de seu terceiro mandato, em janeiro de 2023.

De acordo com a última pesquisa do instituto Datafolha, a imagem positiva do governo registrou uma queda de 11 pontos percentuais, passando de 35% para 24%. (ANSA).