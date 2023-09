Lula discursa ao lado de Biden: ‘Queremos criar um novo marco entre capital e trabalho’

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 20/09/2023 - 16:19 Compartilhe

Nesta quarta-feira, 20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursou ao lado do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, em Nova York. Ambos apresentaram uma iniciativa global para avanço dos direitos trabalhistas.

Lula destacou os problemas enfrentados pelos trabalhadores ao redor do mundo.

“Nós sabemos o que aconteceu com a política neoliberal no mundo. O saldo é que hoje nós temos 2 bilhões de trabalhadores que estão no setor informal, segundo a OIT. Um dado concreto é que nós temos 240 milhões de trabalhadores, que mesmo estando trabalhando, vivem com menos de US$ 1,90 por dia”.

O presidente brasileiro também ressaltou o que o governo vem realizando no país, como uma lei que determina o mesmo salário entre homens e mulheres, além de negociações entre empresários e sindicalistas.

“Instalamos uma mesa de negociação entre sindicalistas e governo. E essa mesa de negociação está para construir não apenas uma expectativa de emprego decente entre as plataformas que oferecem serviço precário, mas também porque queremos criar quem sabe um novo marco de funcionamento entre capital e trabalho, uma relação do século 21, civilizada.”

E completou: “todas as pessoas que acreditam que sindicato fraco vai fazer com que o empresário ganhe mais, que o país fique melhor, está enganado”.

Iniciativa

De acordo com o governo, a iniciativa conjunta anunciada entre os países tem como objetivo “elevar o papel central e crítico que os trabalhadores e trabalhadoras desempenham num mundo sustentável, democrático, equitativo e pacífico”.

A medida fala em resguardar os direitos dos trabalhadores, abordar a discriminação em todas as suas formas, promoção de trabalho digno e sobre a preocupação aos efeitos “no trabalho da digitalização das economias e do uso profissional da inteligência artificial no mundo do trabalho”.

Matéria em atualização*

