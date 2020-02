Lula deve se reunir com papa Francisco na semana que vem

SÃO PAULO, 5 FEV (ANSA) – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu à Justiça o adiamento de um interrogatório devido a um encontro que o petista deve ter com o papa Francisco, no Vaticano. O depoimento de Lula está marcado para o dia 11, na Justiça Federal de Brasília, pela Operação Zelotes, em que é investigado por uma suposta venda de uma medida provisória que teria beneficiado empresas automobilísticas. Lula nega participação no esquema. O pedido de adiamento foi apresentado ao juiz federal Vallisney de Oliveira, da 10ª Vara Criminal de Brasília. A defesa de Lula alega que há uma viagem agendada para dia 12 de fevereiro e que o depoimento no dia 11 poderia atrapalhar os deslocamentos. De acordo com os advogados, no dia 13, Lula se encontrará com o Papa, com quem tem uma audiência agendada. Ele deve retornar ao Brasil em 15 de fevereiro. (ANSA)