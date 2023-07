Lula deve discutir investimentos da UE em visita a Bruxelas

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/07/2023 - 15:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 14 LUG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará, na próxima semana, em Bruxelas, de um encontro sobre investimentos da União Europeia, no âmbito da 3ª Cúpula entre a UE e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

“A convite da União Europeia, o presidente da República participará da abertura da mesa de negócios União Europeia-América Latina e Caribe. A mesa reunirá líderes políticos, representantes de bancos de desenvolvimento e do setor privado para explorar oportunidades de investimentos em áreas como energias renováveis, transporte, infraestrutura, digitalização e conectividade”, diz uma nota divulgada pelo Itamaraty nesta sexta-feira (14).

Lula embarcará neste sábado (15) rumo a Bruxelas, onde deve retomar as discussões sobre o acordo UE-Mercosul.

A presença do presidente na “cúpula dá-se no contexto da renovação do compromisso do Brasil com o fortalecimento da integração regional e da Celac”, destaca a nota do Ministério das Relações Exteriores. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias