Lula deve deixar UTI nesta sexta após 3 dias de internação

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/12/2024 - 9:13

(ANSA) – BRASILIA, 13 DIC – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve deixar nesta sexta-feira (13) a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde foi internado na madrugada da última terça-feira (10) após passar por uma cirurgia de emergência para drenagem de um hematoma na cabeça.

A expectativa é de que o petista, de 79 anos, possa ser transferido hoje da UTI para um quarto do hospital e receba alta no início da próxima semana, entre segunda (16) ou terça-feira (17), quando deve retornar a Brasília, informou a coordenadora de Saúde da Presidência, a infectologista Ana Helena Germoglio.

Na noite da última quinta-feira (12), os médicos retiraram o dreno intracraniano utilizado para remover o sangue acumulado no hematoma. Este foi o terceiro procedimento realizado no presidente desde sua chegada ao centro médico paulista, depois de Lula ter sido submetido a uma “embolização da artéria meníngea média”, uma espécie de cateterismo para bloquear um sangramento no cérebro.

De acordo com o último boletim médico, o presidente permanece “lúcido e orientado”, está se alimentando bem e recebeu visitas de familiares. (ANSA).