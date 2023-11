Lula deve anunciar hoje indicação de Flávio Dino ao STF e de Paulo Gonet à PGR

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 27/11/2023 - 6:04 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar, nesta segunda-feira,(27), a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, à vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) e de Paulo Gonet para o comando da Procuradoria Geral da República (PGR). O comunicado deve ocorrer até às 14h, antes do embarque de Lula para Arábia Saudita.

As escolhas foram confirmadas pelo presidente a aliados neste domingo (26). A equipe de Lula calcula que os nomes sejam aprovados no Senado antes do recesso parlamentar, com início em 23 de dezembro.

Dino era considerado favorito para ocupar o cargo no STF desde outubro, quando a ministra Rosa Weber se aposentou. Apesar de ter a confiança de Lula, alguns aliados recomendaram que o presidente indicasse o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para a vaga, sobretudo após as visitas da “Dama do Tráfico” ao governo.

Lula, no entanto, saiu em defesa de Dino, dizendo que o ministro tem sido alvo de “absurdos ataques” que foram “artificialmente plantados”. “Ele [Dino] já disse e reiterou que jamais encontrou com esposa de líder de facção criminosa. Não há uma foto sequer, mas há vários dias insistem na disparatada mentira”, afirmou o presidente.

Em relação à Gonet, Lula chegou a ouvi-lo em setembro, quando também teve encontro com o subprocurador Antonio Bigonha – também considerado para o cargo por ser uma das vozes mais críticas à Operação Lava-Jato dentro do Ministério Público. Segundo os aliados, o nome de Gonet foi pensado em meio ao desejo de Lula de manter uma boa relação com o Judiciário.

