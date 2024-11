Lula destaca interesse chinês na Amazônia e chama Xi para COP30

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/11/2024 - 15:42 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 20 NOV – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enfatizou o interesse da China em preservar a Amazônia e convidou seu homólogo Xi Jinping para participar da COP30, durante encontro realizado nesta quarta-feira (20), em Brasília.

“O interesse chinês pelo Fundo Florestas Tropicais para Sempre, proposto pelo Brasil para remunerar a preservação desses biomas, confirma que há alternativas eficazes para financiar o desenvolvimento sustentável”, afirmou Lula.

O presidente brasileiro também reforçou a expectativa de acolher Xi em dois eventos em 2025. “Espero receber o presidente Xi Jinping no Brasil no ano que vem, para a Cúpula do Brics, em julho, e para a COP30, em novembro”, acrescentou o petista em declaração conjunta com o líder chinês no Palácio da Alvorada.

A aproximação entre Brasil e China no campo ambiental sinaliza um esforço bilateral para ampliar o financiamento sustentável e promover políticas de preservação para os biomas tropicais, que já foram defendidas por Lula na Cúpula do G20 no Rio de Janeiro. (ANSA).