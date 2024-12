Lula destaca conclusão de acordo entre Mercosul e UE

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 06/12/2024 - 11:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 06 DIC – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou nesta sexta-feira (6) sua satisfação pela conclusão das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.

“Após mais de duas décadas, concluímos as negociações do acordo entre o Mercosul e a União Europeia”, escreveu Lula nas redes socias, à margem da cúpula do bloco sul-americano em Montevidéu, no Uruguai.

Pouco antes, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou formalmente o pacto. “Este é um bom dia para o Mercosul e para a Europa, e um momento histórico para nosso futuro compartilhado”, declarou Von der Leyen. (ANSA).