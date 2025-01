Lula despacha da Granja do Torto e se reúne com Rui Costa, Haddad e Sidônio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva despachará, nesta quinta-feira, 23, da Granja do Torto, uma das residências oficiais da Presidência. Às 15h, o chefe do Executivo receberá os ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, e da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, além do secretário especial de Análise Governamental da Casa Civil, Bruno Moretti.

De acordo com agenda da presidência, o outro compromisso oficial de Lula será às 10h, quando se encontrará com o chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República, Marco Aurélio Marcola, e o chefe do Gabinete Adjunto de Agenda do GPPR, Oswaldo Malatesta.