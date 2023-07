Lula desiste de participar de festival de cinema na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2023 - 11:01 Compartilhe

SÃO PAULO, 31 JUL (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu de participar por videoconferência do principal festival de cinema na Itália dedicado ao público infanto-juvenil.

O Giffoni Film Festival ocorreu entre 20 e 29 de julho, na pequena cidade de Giffoni Valle Piana, e reuniu milhares de crianças e adolescentes de todo o país e também do exterior, que discutiram com diretores, atores e lideranças políticas algumas das principais questões da atualidade.

No início de julho, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) disse que Lula participaria do evento por vídeo, o que acabou não acontecendo.

Procurado pela ANSA, o escritório de comunicação do Giffoni Film Festival disse não saber o motivo específico do cancelamento, apenas que um assessor de Lula avisou a organização sobre a impossibilidade de realizar a videoconferência.

Até quarta-feira passada (26), no entanto, ainda havia expectativa para a participação de Lula no dia 28 ou 29. Os organizadores agora esperam que o presidente do Brasil possa marcar presença em futuras edições.

A Secom também foi procurada para explicar as razões do cancelamento, mas ainda não se pronunciou.

A presença de Lula era uma demanda do próprio público do Giffoni, que ainda teve a ausência de outros dois convidados ilustres: Matt Smith, o “Daemon Targaryen” de “A Casa do Dragão”, e Asa Butterfield, o “Otis” de “Sex Education”, que não puderam participar por causa da greve de atores e roteiristas de Hollywood. (ANSA).

