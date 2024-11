Lula deseja sorte aos participantes do Enem: ‘Brasil precisa de gente com capacidade’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/11/2024 - 10:56 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou vídeo em suas redes sociais na véspera do primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em que apresentou horários e regras das provas, além de desejar sucesso aos estudantes. Ele ressaltou que “o Brasil precisa muito de gente com bastante capacidade”.

Em mensagem destinada aos mais de 5 milhões de inscritos para o Enem, Lula reforçou a importância da pontualidade e preparação para o exame.

O Enem será realizado neste e no próximo domingo (10), com início das provas às 13h30. Os portões dos locais de aplicação serão abertos às 12 horas, com fechamento às 13h. “Não dá para brincar, não dá para chegar atrasado”, reforçou o presidente.