Lula deseja ‘mandato exitoso’ a Trump em publicação nas redes sociais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumprimentou Donald Trump pela posse para um segundo mandato como presidente dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 20, e desejou um “mandato exitoso” ao republicano em publicação no X (antigo Twitter).

Em nome do governo brasileiro, cumprimento o presidente Donald Trump pela sua posse. As relações entre o Brasil e os EUA são marcadas por uma trajetória de cooperação, fundamentada no respeito mútuo e em uma amizade histórica. Nossos países nutrem fortes laços em diversas áreas,… — Lula (@LulaOficial) January 20, 2025

O petista não foi convidado para a cerimônia em Washington. Quem representou o governo federal foi Maria Luiza Viotti, embaixadora brasileira em Washington. Deputados ligados a Jair Bolsonaro (PL) e sua esposa, Michelle Bolsonaro, também foram ao evento para demarcar o apoio do grupo a Trump após a negativa do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), em devolver o passaporte do ex-presidente para fazer a viagem.

Declaração formal. Sem a mesma proximidade com o republicano, Lula se limitou a parabenizá-lo e reforçar os laços entre o Brasil e os EUA, segundo maior parceiro comercial do país. Em entrevistas ao site IstoÉ, os ex-ministros das Relações Exteriores Celso Lafer e Aloysio Nunes disseram não crer que a falta de parceria política comprometa as relações econômicas entre as duas nações, mas demonstraram preocupação com os sinais protecionistas dados por Trump.