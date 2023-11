Lula deseja êxito ao novo governo argentino

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 19/11/2023 - 23:31 Para compartilhar:

Presidente brasileiro, no entanto, evitou citar o nome do ultraliberal Javier Milei em mensagem. Bolsonaristas celebram resultado.O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, desejou neste domingo (19/11) "boa sorte” e "êxito" ao novo governo argentino, evitando citar diretamente o vencedor da eleição presidencial, o ultraliberal populista Javier Milei.

"Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos", escreveu Lula na rede X.

"A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica", acrescentou Lula.

Javier Milei foi eleito presidente da Argentina após derrotar o governista Sergio Massa no segundo turno. Ao longo da campanha argentina, Lula evitou comentar diretamente sobre os candidatos, mas, nos bastidores, o governo brasileiro tinha preferência por uma vitória de Massa, temendo possíveis impactos da agenda de Milei sobre o Mercosul.

Durante a campanha, Milei chamou o bloco que tem Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina como parceiros de "união aduaneira defeituosa" e disse que pre6tendia levar a Argentina a "seguir seu próprio caminho".

Além disso, em uma entrevista a um jornalista peruano durante a campanha do segundo turno, Milei afirmou que, caso fosse eleito, não pretendia se reunir com Lula por considerá-lo "corrupto" e "comunista".

Bolsonaristas celebram vitória de Milei

Neste domingo, vários membros da extrema-direita brasileira celebraram a vitória do ultraliberal.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, com quem Milei foi frequentemente comparado na campanha, escreveu que "a esperança volta a brilhar na América do Sul". "Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós."

Segundo o jornal O Globo, Bolsonaro pretende participar da posse de Milei, marcada para 10 de dezembro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Bolsonaro, também publicou uma mensagem de parabéns ao argentino.

"Parabéns, Milei. Que Deus ilumine seu caminho na presidência. A Casa Rosada trará desafios gigantescos, mas tenho certeza de que você fará o melhor pela Argentina. Pouco a pouco vamos vencendo a esquerda e o comunismo na América Latina. Que a Argentina seja um exemplo e apenas a primeira de muitas mudanças para melhor no nosso continente. Milei é um passo decisivo rumo à liberdade da América Latina!"

O senador Sergio Moro (União-PR), por sua vez, mencionou a vitória da seleção da Argentina na última Copa ao comentar o resultado da eleição. "Argentina ganhou duas copas do mundo seguidas. Sorte e sucesso agora para Milei", escreveu Moro.

Repercussão na América Latina

Após o resultado, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de esquerda, lamentou que na Argentina "a extrema direita" tenha vencido e afirmou que a eleição de Milei é uma notícia "triste para a América Latina".

"Venceu a extrema-direita na Argentina, é a decisão da sua sociedade. Triste para a América Latina e logo veremos… o neoliberalismo já não tem propostas para a sociedade, não pode responder aos problemas atuais da humanidade", escreveu Petro na rede social X.

No Chile, o presidente Gabriel Boric, também de esquerda, foi mais contido e disse estar disposto a "colaborar" com o novo governo argentino.





"Saúdo Javier Milei pelo seu triunfo e Sergio Massa pelo seu digno reconhecimento da derrota. Ao povo argentino desejo o melhor e saibam que sempre contarão com o nosso respeito e apoio", escreveu o presidente na rede X. "Como presidente do Chile vou trabalhar incansavelmente para manter nossas nações irmãs unidas e colaborando para o bem-estar de todos e todas."

O governo peruano, por sua vez, expressou a sua "calorosa felicitação" a Milei e saudou "a vocação democrática manifestada pelo povo argentino nesta bem-sucedida jornada eleitoral."

"O Peru expressa as suas calorosas felicitações a Milei pela sua eleição como Presidente da República Argentina. Ao desejar-lhe o maior dos sucessos na sua gestão, renova o seu compromisso de continuar a fortalecer os históricos laços de amizade e cooperação que unem os nossos países", indicou a Presidência peruana na rede social X.

O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, também felicitou Milei nas redes sociais.

"Saúdo o presidente eleito Javier Milei. Temos muito para trabalhar em conjunto e para melhorar as nossas relações bilaterais", escreveu Lacalle Pou.

jps (DW, ots, lusa)

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias