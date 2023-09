Lula descarta adesão à Opep neste momento

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 11/09/2023 - 10:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 11 SET (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira (11) que o Brasil não vai se juntar à Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep).

A adesão ao cartel chegou a ser discutida durante o governo de Jair Bolsonaro, suspeito de tentar se apropriar de joias presenteadas pela Arábia Saudita, principal membro da Opep, mas não avançou.

“Eu vou dizer que a gente não vai se juntar à Opep”, disse Lula em uma coletiva de imprensa em Nova Délhi, na Índia, após a cúpula do G20. No entanto, o presidente ressaltou que, se for questionado sobre o assunto daqui a um ano, pode “dizer que sim”.

“Eu não posso ser definitivamente contra, depende da circunstância política”, declarou. (ANSA).

