Lula demite Nísia Trindade do Ministério da Saúde

SÃO PAULO, 25 FEV (ANSA) – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), demitiu nesta terça-feira (25) Nísia Trindade do comando do Ministério da Saúde. A vaga será ocupada por Alexandre Padilha, atual ministro das Relações Institucionais.

A troca de comando na pasta, que já era uma decisão aguardada, será oficializada durante uma cerimônia agendada para o dia 6 de março.

Em um comunicado divulgado hoje (25) pelo Palácio do Planalto, o mandatário “agradeceu à ministra pelo trabalho e dedicação à frente do Ministério”.

Trindade, que é socióloga e ficou conhecida por administrar a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entre 2017 e 2022, chefiava a pasta da Saúde desde o início do atual governo. No entanto, ela estava sofrendo grande pressão na liderança do Ministério.

Com Padilha na Saúde, Lula promoverá a oitava troca na Esplanada dos Ministérios em seu terceiro mandato. (ANSA).