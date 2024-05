Lula demite Jean Paul Prates, presidente da Petrobrás

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 21:11 Para compartilhar:

O presidente Lula (PT) demitiu Jean Paul Prates da presidência da Petrobras nesta terça-feira (14). Magda Chambriard foi convidada para ser a substituta de Prates e já aceitou assumir o cargo. A informação foi noticiada por alguns veículos e confirmada pela reportagem de IstoÉ.

Lula decidiu pela demissão de Prates após uma sequência de desentendimentos com o governo. O agora ex-presidente da Petrobras não se entendia com o ministro de Minas e Energia, Rui Costa, há muito tempo.

Magda Chambriard, nome dado como certo para a cadeira, é uma figura conhecida no setor de petróleo, tendo atuado como diretora-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP) durante o governo de Dilma Rousseff. Sua nomeação para o cargo de presidente da Petrobras foi recebida com expectativa e interesse por parte dos especialistas do setor.

Os papéis da Petrobras em Nova York (os chamados ADrs, recibos de depósitos e certificados de ações) caíam mais de 7% em Nova York no after market após a notícia.