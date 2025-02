Lula defende usar petróleo para financiar transição energética

SÃO PAULO, 14 FEV (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender nesta sexta-feira (14) a prospecção e exploração de petróleo na Margem Equatorial, na foz do Rio Amazonas, e disse que essa riqueza vai financiar a transição energética no Brasil.

“Eu sonho que um dia agente não vai mais precisar de combustível fóssil porque a gente já encontrou outras formas de produção de energia, e o Brasil é um país privilegiado, porque somos o país com mais energia elétrica limpa no mundo. Nesse aspecto, ninguém vai dar lição no Brasil”, disse o petista em entrevista à Rádio Clube do Pará, estado que receberá a COP30 em novembro.

Lula vem pressionando o Ibama a autorizar a prospecção de petróleo na Margem Equatorial, apesar da resistência do órgão e da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que temem potenciais efeitos danosos de eventuais vazamentos.

“A gente não pode prescindir de pesquisar se existe ou não uma quantidade de riqueza que pensamos que existe na Margem Equatorial, que está a 575 km do rio [Amazonas]”, disse o presidente, lembrando que o Suriname e a Guiana já exploram petróleo perto da costa brasileira.

“A gente não pode prescindir porque é essa riqueza, se existir, que vai ajudar a fazer a transição energética, que vai fazer a gente ter dinheiro para a nossa floresta, porque temos um compromisso de que, até 2030, a gente vai ter desmatamento zero no Brasil”, declarou. (ANSA).