Lula defende união pela democracia e lembra feitos ao lançar pré-candidatura para voltar à Presidência

Por Lisandra Paraguassu





SÃO PAULO (Reuters) – Em um auditório lotado por milhares de apoiadores, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou neste sábado sua pré-candidatura à Presidência com um discurso de união em torno da democracia e lembrando o que foi feito em seus governos como um testamento do que poderá voltar a fazer.

“Queremos construir um movimento cada vez mais amplo de todos os partidos, organizações e pessoas de boa vontade que desejam a volta da paz e da concórdia ao nosso país”, afirmou, em discurso praticamente todo lido.

O evento colocou no palco representantes dos sete partidos, movimentos sociais, centrais sindicais, artistas e intelectuais, mas apenas Lula e seu companheiro de chapa, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), discursaram — Alckmin em um vídeo gravado, após ter sido diagnosticado com Covid-19.

Lula centrou seu discurso na recuperação da soberania do país, externa e internamente, e fez referências ao atual governo, mas sem citar o nome do presidente Jair Bolsonaro.

“Não vamos ter medo de provocação, ter medo de fake news. Nós vamos vencer essa disputa pela democracia distribuindo sorrisos, amor e carinho. Que Deus abençoe o nosso país”, afirmou.

Muito aplaudido, Alckmin também centrou sua fala na necessidade de união pela democracia e justificou sua aliança com um adversário histórico.

“Eu quero começar por dizer que nada, nenhuma divergência do passado, nenhuma diferença no presente, nem as disputas de ontem, nem eventuais discordâncias de hoje ou de amanhã, nada, absolutamente nada, servirá de razão, desculpa ou pretexto para que eu deixe de apoiar e defender, com toda a minha convicção, a volta de Lula à presidência do Brasil”, afirmou.

O tom emocional ficou por conta do que deve ser o jingle da campanha: uma versão atualizada da canção “LulaLá”, que marcou a primeira campanha presidencial de Lula, em 1989, e é sempre tocada nas campanhas do ex-presidente.

Um vídeo gravado por vários artistas foi apresentado ao ex-presidente por sua noiva, Rosângela da Silva, como “presente de casamento”. Lula vai casar no próximo dia 18.