Lula defende que dinheiro em cultura é investimento e sugere criar comitês em capitais

“Dinheiro em cultura não é gasto, é investimento. O Ministério da Cultura não existia mais e nós o recriamos. Temos a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc com investimentos recorde. Vamos criar comitês em cada capital para sair do eixo Rio-São Paulo. É preciso pensar a cultura também do ponto de vista econômico, quantos empregos gera”, disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira, 18. As declaração foi dada por Lula em transmissão semanal ao vivo nas redes sociais, denominada de Conversa com o Presidente.

