Lula defende que BNDES financie gasoduto na Argentina

(ANSA) – BRASÍLIA, 26 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira (26), ao lado de seu homólogo argentino, Alberto Fernández, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) financie um gasoduto no país vizinho.

“Fico muito satisfeito com as perspectivas positivas de financiamento do BNDES à exportação de produtos para a construção do Gasoduto Presidente Néstor Kirchner”, afirmou o petista no Palácio do Planalto.

Durante discurso, o mandatário brasileiro abordou o “Plano de Ação e Relançamento da Aliança Estratégica” acordado com Fernández.

Como parte desse projeto, Lula explicou que “estamos trabalhando na criação de uma linha de financiamento abrangente das exportações brasileiras para a Argentina”. “Não faz sentido que o Brasil perca espaço no mercado argentino para outros países porque esses oferecem crédito e nós não”, concluiu. (ANSA).

