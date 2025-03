Lula defende princípio de reciprocidade em negociações com EUA

(ANSA) – BRASÍLIA, 13 MAR – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (13) que seu governo seguirá o princípio da “reciprocidade” nas negociações com os Estados Unidos sobre as tarifas ao aço e ao alumínio exportados pelo Brasil.

“Reciprocidade e diálogo são princípios que devem nortear a relação entre países. O Brasil é e vai continuar sendo dos brasileiros”, escreveu o presidente em suas redes sociais.

Nesta sexta-feira (14), Lula deve se reunir com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), para discutir as medidas a ser adotadas em resposta às tarifas anunciadas nesta semana pelo presidente Donald Trump.

O tema tem sido tratado pelo petista com diversos ministros, e não está descartada a possibilidade de que a questão seja abordada ainda nesta quinta-feira, durante a audiência de Lula com Audo Faleiro, número dois da Assessoria Especial sobre Relações Internacionais.

Na quarta-feira (12), o MDIC e o Ministério das Relações Exteriores divulgaram um comunicado classificando a imposição de barreiras pelos EUA como “injustificável e equivocada”. O governo brasileiro também avalia apresentar um recurso contra as medidas na Organização Mundial do Comércio (OMC). (ANSA).