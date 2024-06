Lula defende preservação da Amazônia no ‘Dia do Meio Ambiente’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/06/2024 - 15:42 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 05 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT) apresentou nesta quarta-feira (5) um plano de luta contra os incêndios na Amazônia, no marco das atividades do “Dia Internacional do Meio Ambiente”, em uma solenidade no Palácio do Planalto, em Brasília.

“Temos que aproveitar esse momento para fazer um chamamento à sociedade brasileira, aos humanos do planeta terra (..), para que não destruam sua casa, para que não destruam o ar que respiram, para que não destruam a água que bebem”, disse o petista.

Lula discursou ao lado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede).

“Nós temos uma coisa, tida como a coisa mais importante para a manutenção do ar que nós respiramos, para que gente possa manter o planeta de forma saudável que as nossas reservas florestais, nossos biomas”, apontou o petista.

O petista e Silva assinaram uma série de medidas, como o Pacto Interfederativo para Prevenção de Incêndios Florestais, o Programa Pro-Manguezal e o decreto que regulamentou a gestão e preservação das florestas públicas.

O presidente afirmou que, além de demarcar áreas de reserva ambiental para garantir a preservação da floresta, “é importante o desenvolvimento do estado” para melhorar a qualidade de vida da população da Amazônia e outros biomas.

No evento, onde Marina falou sobre redução do desmatamento e criticou a política ambientalista do governo “anterior”, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), participaram vários governadores da região amazônica e do Cerrado. (ANSA).