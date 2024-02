Lula defende paz na região e critica conflitos em Gaza e Ucrânia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 29/02/2024 - 14:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 29 FEB – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (29), após uma reunião na Guiana com seu homólogo Irfaan Ali, que o Brasil defende a paz na região e voltou a criticar os conflitos na Faixa de Gaza e na Ucrânia.

Segundo o mandatário, o Brasil vai “trabalhar intensamente” para manter a América do Sul “como zona de paz no planeta Terra”, em meio à disputa entre Guiana e Venezuela pela posse de Essequibo.

“Nós não precisamos de guerra. A guerra traz destruição, e a paz traz prosperidade, educação, emprego e tranquilidade”, disse Lula.

Em pronunciamento em Georgetown, o líder progressista reafirmou que “o Brasil é contra a guerra na Ucrânia e contra o que está acontecendo na Faixa de Gaza”, da mesma forma que condenou “os atos terroristas do Hamas”.

O mandatário também defendeu projetos para ampliar a integração física com a Guiana “Temos o compromisso com a integração de nosso continente, com o objetivo de se chegar ao Pacífico, reduzindo em 10 mil quilômetros a distância do nosso comércio com a China”, destacou Lula antes de embarcar para a cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe (Celac), que acontece na sexta, quando ele deve se reunir com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. (ANSA).

