Lula defende moeda comum no Brics para reduzir vulnerabilidades

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/08/2023 - 10:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 23 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje a criação de uma moeda comum para transações comerciais entre os membros do Brics e criticou o sistema financeiro internacional.

“A criação de uma moeda para as transações comerciais e de investimento entre os membros do Brics aumenta nossas opções de pagamento e reduz nossas vulnerabilidades”, disse Lula na cúpula do grupo na África do Sul.

O presidente também já apresentou uma proposta semelhante para o Mercosul, como parte de uma estratégia para diminuir a dependência em relação ao dólar, moeda padrão em transações internacionais.

Em seu discurso na África do Sul, Lula também exaltou o papel do Novo Banco de Desenvolvimento, o “Banco do Brics”, presidido por Dilma Rousseff.

“Por meio do Novo Banco de Desenvolvimento, podemos oferecer alternativas próprias de financiamento, adequadas às necessidades do Sul Global. Tenho certeza de que, sob a liderança de minha companheira Dilma Rousseff, o banco estará à altura desses desafios”, afirmou.

O presidente destacou ainda que o “endividamento restringe o desenvolvimento sustentável” das nações emergentes. “É inadmissível que os países em desenvolvimento sejam penalizados com juros até oito vezes mais altos do que os cobrados dos países ricos”, disse.

“Precisamos de um sistema financeiro internacional que, ao invés de alimentar as desigualdades, ajude os países de baixa e média renda a implementar mudanças estruturais”, reforçou Lula.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias