Lula defende inclusão de carnes em cesta básica e diz que ‘carne chique’ pode pagar ‘impostozinho’

Da redação, com Estadão Conteúdoi Da redação, com Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/da-redacao-com-estadao-conteudo/ 02/07/2024 - 12:42 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ser favorável à inclusão da carne na cesta básica e que já conversou sobre a medida com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o Tesouro Nacional.

Em entrevista à Rádio Sociedade nesta terça-feira, 2, Lula defendeu uma diferenciação entre os tipos de carne para selecionar os cortes que terão isenção de impostos. Segundo o petista, cortes nobres podem pagar “impostozinho”, enquanto carnes “que o povo consome”, não.

“Eu acho que nós temos que fazer uma diferenciação”, disse Lula. “Tem vários tipos de carne: você tem carne chique, de primeiríssima qualidade, que o cara que consome ela pode pagar um impostozinho”. Por outro lado, comentou o presidente, “tem outro tipo de carne que é a carne que o povo consome. Frango, por exemplo, faz parte do dia a dia brasileiro. Ovo faz parte do dia a dia brasileiro”.

O petista mencionou o músculo, o acém e o coxão mole como “o que pode ser evitado”. Ele não forneceu mais detalhes sobre a diferenciação entre os cortes que terão isenção tributária porque “tem muita gente importante trabalhando nisso”.

‘Picanha’ foi peça da campanha em 2022

Lula considera que o consumidor de cortes “chiques” pode arcar com a incidência de tributos, mas fez da picanha, peça nobre, uma promessa eleitoral em 2022. Em mais de uma ocasião durante a campanha, Lula afirmou que, se eleito, faria com que a população voltasse a comer um “churrasquinho” da carne. Durante a sabatina ao Jornal Nacional, por exemplo, a menção à “picanha” fez com que o termo disparasse entre os principais assuntos do Twitter (hoje, X).

Tá pensando no churrasco do final de semana? Pois saiba que a picanha é 13x mais cara no Brasil do que no Canadá 😱 Ao contrário do que o Bolsonaro anda mentindo por aí… No supermercado perto da sua casa, quanto está o quilo da picanha? #EquipeLula https://t.co/cvceWnWieE pic.twitter.com/U77Kbzknnm — Lula (@LulaOficial) May 13, 2022

A regulamentação da cesta básica é um dos temas em debate no grupo de trabalho sobre a reforma tributária na Câmara dos Deputados. A expectativa do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), é de colocar o texto em votação até 17 de julho.