Lula defende Haddad e diz que o chamam de ‘taxador’ porque trabalha para taxar os mais ricos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 11:45 Para compartilhar:

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, rebateu os memes que circularam nas redes sociais no último mês que deram ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o apelido de “Taxad”. A alcunha começou a ser compartilhada por adversários do governo federal, após a aprovação da “taxa das blusinhas” e a regulamentação da reforma tributária.

“Quando chamam o Haddad de taxador, é porque estamos trabalhando a política para fazer taxação dos mais ricos”, disse o presidente da República, em entrevista à Rádio T, do Paraná, nesta quinta-feira, 15.

Em dezembro do ano passado, Lula sancionou a lei que trata da tributação da renda obtida por meio dos fundos de investimentos exclusivos e aplicações em offshores.

O texto foi fruto da aprovação de projeto de conversão de Medida Provisória (MP) no Congresso. A votação final da proposta ocorreu no Senado no fim de novembro, depois de passar pela Câmara e sofrer alterações de mérito em relação à MP original, enviada pelo governo federal.

Segundo Lula, porém, “quem reclama de imposto, é rico”. “Eles não gostam de pagar imposto”, comentou. “As pessoas encontram sempre um jeito de não pagar imposto de renda. Só quem não encontra é quem trabalha e vive de salário”, afirmou.

Para rebater as críticas em relação a seu ministro, Lula citou o texto da reforma tributária, como a inclusão das carnes na cesta básica com imposto zero. “Eu quero que as pessoas possam ir ao supermercado e sair com carrinho cheio das coisas mais saudáveis que eles puderem comprar, e isso significa que você tem que aumentar o salário das pessoas”, comentou.