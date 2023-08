Lula defende entrada da Argentina no Brics

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/08/2023 - 15:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 24 AGO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje (24), na África do Sul, que a Argentina foi escolhida para entrar no Brics por causa de seu peso geopolítico, e não por sua amizade com o mandatário Alberto Fernández.

“A mim não importa, do ponto de vista do Brics, quem ganha as eleições na Argentina. Todo mundo sabe que sou amigo do Alberto Fernández, mas quando tiver uma eleição, o Brasil, enquanto Estado, vai negociar com o Estado argentino, independentemente de quem seja presidente”, disse Lula em coletiva de imprensa na África do Sul.

“Pode ser que o presidente argentino não queira negociar com Brasil, é um direito livre e soberano dele, ninguém vai obrigar, mas a responsabilidade que nós tomamos hoje é que a gente não está colocando a questão ideológica dentro do Brics”, acrescentou.

O presidente ainda disse que o grupo levou em conta a “importância geopolítica de cada Estado”. “E vocês sabem que Argentina é muito importante na relação com o Brasil e a América do Sul. É muito sério o que estamos fazendo no Brics”, ressaltou. (ANSA).

