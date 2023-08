Lula dedica mensagem a Fernández após Argentina no Brics

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 24/08/2023 - 9:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 24 AGO – O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expressou apoio nesta quinta-feira (24) a seu homólogo da Argentina, Alberto Fernández, após o anúncio da entrada do país no Brics.

“Dedico uma mensagem especial ao querido Alberto Fernández, presidente da Argentina e grande amigo do Brasil e do mundo em desenvolvimento”, disse Lula durante o último dia da Cúpula do Brics em Johanesburgo.

“Continuaremos avançando lado a lado com nossos irmãos argentinos em mais um foro internacional”, acrescentou.

Lula disse que telefonou a Fernández para dar a notícia de que Argentina, que enfrenta uma grave crise econômica, foi aprovada para entrar no Brics. (ANSA).

