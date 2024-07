Lula culpa ‘contradições’ na UE por impasse com Mercosul

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/07/2024 - 13:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 8 JUL (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) culpou nesta segunda-feira (8), em discurso na cúpula do Mercosul em Assunção, no Paraguai, a União Europeia pela não assinatura do acordo de livre comércio entre os dois blocos.

“Só não concluímos o acordo com a União Europeia porque os europeus ainda não conseguiram resolver suas próprias contradições externas”, disse o petista, que destacou também que a “atualização” do bloco sul-americano “implica em uma ambiciosa agenda comercial externa”.

Lula ainda afirmou que sente “orgulho” pelo fato de o Brasil ser o primeiro país do Mercosul a ratificar o acordo de livre comércio com a Palestina, ainda que isso tenha ocorrido enquanto “o povo palestino sofre com as consequências de uma guerra totalmente irracional”. (ANSA).