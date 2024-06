Lula critica taxa de juros e diz que quem fez festa a Campos Neto ganha dinheiro com Selic

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/06/2024 - 11:03 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a taxa básica de juros, a Selic. Ao falar sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Lula disse que quem promoveu a festa ao chefe da instituição nesta semana em São Paulo deve ganhar dinheiro com o juro alto.

As críticas ocorreram em meio às reclamações do petista de que o foco da discussão na mídia nacional está centrada na revisão de gastos do governo e nos planos fiscais traçados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Estamos cada vez mais de um sistema financeiro que praticamente domina a imprensa brasileira”, disse Lula, em coletiva de imprensa neste sábado, 15, na Itália.

“Ninguém fala da taxa de juros num país com inflação de 4%. Pelo contrário, faz uma festa ao presidente do Banco Central em São Paulo”, disse. “Normalmente, os que foram à festa, devem estar ganhando dinheiro com a taxa de juros.”

Na noite da última segunda-feira, 10, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), promoveu um jantar em homenagem a Campos Neto. O evento, no Palácio dos Bandeirantes, contou com cerca de 70 pessoas, entre banqueiros, empresários e políticos.

Em entrevista antes do encontro, Tarcísio afirmou que apenas pessoas próximas foram convidadas. “Resolvi, vou fazer um jantar para o meu amigo Roberto, com poucos amigos, gente do meu convívio, que trabalhou com a gente no governo”, disse.