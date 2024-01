Lula critica política dos EUA contra o narcotráfico

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/01/2024 - 17:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 31 GEN – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) questionou, nesta quarta-feira (31), a estratégia americana de combate ao narcotráfico e a instalação de bases militares na região amazônica.

“Os Estados Unidos acham que [o problema de] combater a droga será resolvido colocando base militar na Amazônia ou instalando bases militares na Colômbia. O problema não é de droga. O problema é saber o seguinte: como é que um país rico deve cuidar de seus usuários”, disse o petista.

O mandatário afirmou que o “narcotráfico envia drogas para portos dos Estados Unidos e Países Baixos, utilizando uma estrutura bem organizada e recursos econômicos”.

“O crime organizado hoje não é algo fácil, porque virou uma grande indústria multinacional, maior que a General Motors, maior que a Volkswagen, maior que a Petrobras. É algo muito poderoso”, destacou.

Lula participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto junto com os ministros Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública, e José Múcio Monteiro, chefe da Defesa.

Ele voltou a criticar a política contra as drogas, afirmando que não é correto priorizar o combate ao “pequeno crime”, geralmente cometido por “pessoas mais humildes”. (ANSA).

