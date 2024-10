Lula promete linha de crédito para atingidos por apagão em São Paulo e critica empurra-empurra sobre Enel

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 18/10/2024 - 12:55 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta sexta-feira, 18, o lançamento de uma linha de crédito para socorrer pequenos empresários atingidos pelo apagão na região metropolitana de São Paulo. A informação foi dada em evento de lançamento do Programa Acredita, em São Paulo (SP).

A linha de crédito deve seguir os moldes da ajuda dada aos atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul no começo do ano. Os valores devem ser destinados, inicialmente, apenas para comerciantes que tiveram prejuízos com a crise energética.

Devem ser destinados cerca de R$ 150 milhões para a linha de crédito para os afetados. O valor deve ser retirado do Fundo de Garantia de Operações (FGO), o que não deve impactar o Orçamento da União.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que cerca de 350 mil comerciantes estão elegíveis para a nova linha de crédito. Ele garantiu que a medida provisória deve ser assinada por Lula ainda no fim de semana e os valores disponíveis a partir de segunda-feira, 21.

A crise energética afetou cerca de 3 milhões de moradores da região metropolitana de São Paulo no último fim de semana, após fortes chuvas registradas na sexta-feira, 11. De lá para cá, a Prefeitura de São Paulo e o Ministério de Minas e Energia vivem em pé de guerra para escolher o culpado.

*Texto em atualização