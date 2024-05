Lula critica ausência de prefeito em evento do governo federal na Bahia: ‘Tinha que ter vergonha’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/05/2024 - 19:01 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a ausência do prefeito de Teixeira de Freitas (BA), Marcelo Belitardo (União Brasil), por não ter comparecido ao evento de inauguração do Hospital Estadual Costa das Baleias e do novo prédio do Núcleo Pedagógico do campus Paulo Freire da UFSB na cidade, na sexta-feira, 10. Segundo o petista, o prefeito “tinha que ter vergonha” pela ausência na cerimônia.

“É uma falta de respeito o prefeito não estar aqui agora, agradecendo ao governador Jerônimo Rodrigues de ter feito hospital aqui, agradecendo ao Lula pela universidade aqui, pelas escolas técnicas”, comentou o presidente no evento nesta tarde. “Eu jamais iria perguntar de qual partido ele é.”

O chefe do Executivo federal disse desconhecer o prefeito: “não sei se é baixo, alto, preto, branco, magro ou gordo”. Porém, falou que a cidade é comandada por um gestor “que é contra nós”.

“Ele tinha que ter vergonha e estar sentado aqui agradecendo porque o que nós estamos fazendo aqui é para cuidar de vocês”, criticou.