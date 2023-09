Lula cria comitê de desintrusão de terras indígenas

Por Carol Purificação, da equipe da Coluna

Em meio ao debate judicial – no STF – e político, com o Congresso votando o marco temporal – o presidente Lula da Silva assinou ontem (12) o decreto que institui o Comitê Interministerial de Desintrusão de Terras Indígenas ao Ministério dos Povos Indígenas. O objetivo é evitar a ocupação ilegal de terras indígenas e proteger as comunidades e lideranças locais.

A medida vai contribuir com as autoridades policiais em atividades de prevenção e repressão de atividades criminosas em terras indígenas. Também vai facilitar as operações da Polícia Federal em terras da União.

Dentre as atribuições do comitê está “planejar, coordenar e operacionalizar medidas para efetivar o direito dos povos indígenas ao usufruto exclusivo de seus territórios, respeitado o princípio do diálogo intercultural”.

O comitê é composto por representantes do Ministério dos Povos Indígenas, Advocacia-Geral da União, Casa Civil, Ministério da Defesa, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Secretaria-Geral da Presidência da República.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias