Lula credita violência doméstica à falta de emprego da mulher: ‘Se não tomar cuidado, o marido vai agredi-la’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira, 2, que a mulher desempregada fica dependente dos outros e que deve tomar cuidado para não ser agredida pelo marido. A fala foi registrada em um evento para a expansão do programa Pé de Meia, em Fortaleza (CE).

Lula tentava criticar a violência doméstica e elogiava o aumento da participação da mulher no setor empresarial. A declaração foi dada em meio a uma plateia de alunos da rede pública de Fortaleza.

“Uma mulher sem profissão vai ficar a vida inteira dependente dos outros. Vai casar e, se não tomar cuidado, o marido vai agredi-la e ela vai ficar com ele porque precisa dar comida para os filhos. Ninguém pode viver com alguém que seja violento contra a mulher”, declarou.

O petista emendou a declaração e afirmou que mulher “bem formada” não dependerá do marido para “colocar um prato de comida na mesa”.

“Uma mulher que é bem formada, que se chegar em casa e o marido for daqueles bem ranzinza, fala o seguinte: ‘não sou sua empregada, sua filha, sou sua mulher. Se não me tratar com respeito, vou embora’”, concluiu.

A declaração acontece pouco menos de um mês após Lula afirmar que “se for corintiano, tudo bem” ao se referir à violência doméstica. Na época, o Planalto emitiu uma nota minimizando a fala e afirmou que o presidente era contrário à violência às mulheres.

Nesta sexta, durante um café com jornalistas, a ministra da Mulher, Cida Gonçalves, comentou o caso e disse que irá aconselhar o presidente sobre as declarações recentes. Ela ainda defendeu a mudança no comportamento cultural e afirmou que as declarações não podem ser feitas nem em piadas.