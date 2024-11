Lula convoca Lira, Pacheco e líderes para apresentar PEC de corte de gastos

João Vitor Revedilhoi João Vitor Revedilho https://istoe.com.br/autor/joao-vitor-revedilho/ 27/11/2024 - 16:55 Para compartilhar:

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para apresentar a PEC do corte de gastos. O encontro está previsto para as 17h e deve contar com a participação dos líderes de governo nas Casas.

+ Marinho diz que pacote incluirá isenção de IR para salários até R$ 5 mil e taxação de super-ricos

O documento, ainda mantido em sigilo, prevê cortes de despesas obrigatórias da União e deve afetar, principalmente, as contas previdenciárias. A tendência é que a proposta seja enviada à Câmara dos Deputados ainda nesta quarta-feira.

O projeto é debatido há mais de dois meses. O Ministério da Fazenda chegou a fazer um esboço da proposta, mas precisou mexer no texto após a pressão de ministros e do próprio Lula.

Nas últimas três semanas, Fernando Haddad ficou fixado na proposta. Sentou com ministros, apresentou as ideias e até chegou ouvir ameaças de demissão caso os cortes fossem concretizados. Lula precisou intermediar para contornar a situação.

Para evitar dúvidas e um possível desgaste do governo com os eleitores, Lula pediu para que Haddad fizesse um pronunciamento em cadeia de rádio e TV. A declaração irá ao ar na noite desta quarta.