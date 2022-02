Lula convida Randolfe Rodrigues para coordenar campanha presidencial

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para coordenar sua campanha à Presidência nas Eleições 2022. As informações são da coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha.

Segundo a colunista, Randolfe ainda não bateu o martelo, mas, caso aceite o convite de Lula, o senador deixaria de ser pré-candidato ao Governo do Amapá, e outro nome teria que substituí-lo na aliança formada por Rede, PSOL, PT, PCdoB, PV e PSB.

Lula gravou um vídeo ao lado de Randolfe, no qual pede que a população do Amapá seja compreensiva, pois ele precisará da ajuda do senador para ser eleito novamente à Presidência.

“Eu estava dizendo para o Randolfe que o meu problema é que eu preciso dele para ganhar as eleições. E preciso dele para ajudar a governar o Brasil e preciso dele na campanha. E, aí no Amapá, eu espero a compreensão das pessoas”, diz Lula enquanto Randolfe apenas concorda com a cabeça.

“O companheiro Randolfe vai ter que andar pelo Brasil, porque a região Norte do Brasil é muito grande, é muito extensa, e ele tem conversar com muitos homens, muitas mulheres, muitos índios, muitos ribeirinhos, muitos trabalhadores rurais, muitos intelectuais, com muita gente da juventude. E eu não posso abrir mão de compartilhar essa campanha, e se Deus quiser essa vitória, com o companheiro Randolfe. Ele será uma peça muito importante, e por isso eu espero que você me ajudem e ajudem o Randolfe a me ajudar”, finaliza Lula.

