Lula convida premiê norueguês para cúpula da Amazônia

(ANSA) – BRASÍLIA, 12 LUG – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, para participar da cúpula de países da Amazônia que será realizada em Belém, no estado do Pará, em agosto.

“Conversei por telefone com o primeiro-ministro da Noruega.

Falamos sobre a necessidade de cooperação global, a defesa do meio ambiente e também convidei o primeiro-ministro para vir ao Brasil”, disse Lula nas redes sociais.

O convite ocorreu durante uma ligação de cerca de 45 minutos na tarde da última terça-feira (11), informou o Palácio do Planalto.

O petista agradeceu o apoio dado pelos noruegueses ao Fundo Amazônia, uma vez que o país europeu é o principal doador, com investimentos de cerca de R$ 3 bilhões desde 2009.

Já o premiê norueguês manifestou “satisfação” com a cúpula e demonstrou interesse em participar do evento, que contará com a presença de todos os países da Amazônia sul-americana.

Ele aproveitou a conversa para parabenizar Lula por ter vencido as eleições de 2022 e ressaltou a importância de seu país continuar aumentando seus investimentos no Brasil, principalmente no setor de sustentabilidade. (ANSA).

