Lula convida papa Francisco para Círio de Nazaré

VATICANO, 21 JUN (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva convidou o papa Francisco para participar do Círio de Nazaré, uma das maiores festas católicas do Brasil e que acontece todo mês de outubro em Belém, no estado amazônico do Pará.

Além disso, a primeira-dama Janja presenteou o líder da Igreja Católica com uma estátua de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da Amazônia.

Fotos do encontro mostram um abraço comovido entre o Papa e Lula, que sempre agradeceu ao pontífice por tê-lo encorajado durante os processos da Lava Jato e o período na cadeia.

Essa foi a segunda reunião pessoal entre os dois líderes, que já haviam se encontrado em fevereiro de 2020. “Agradeço o papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo”, disse Lula no Twitter. (ANSA).

