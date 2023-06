Lula convida Mattarella e Meloni para visitar Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/06/2023 - 8:01 Compartilhe

(ANSA) – BRASÍLIA, 22 GIU – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (22) que convidou seu homólogo da Itália, Sergio Mattarella, e a primeira-ministra Giorgia Meloni para visitar o Brasil.

Em entrevista coletiva em Roma antes de embarcar para Paris, Lula disse que viajou à Itália para “estabelecer uma nova relação depois de tantos anos de afastamento”.

“Às vezes eu estranho por que poucas autoridades italianas visitam o Brasil. Ontem fiquei sabendo que a primeira-ministra não conhece o Brasil, fiquei sabendo que o presidente também não conhece o Brasil”, afirmou o mandatário.

Segundo ele, é “no mínimo estranho um país com 30 milhões de italianos não ter visitas de governantes italianos”. “Por isso, convidei tanto o presidente Mattarella para visitar o Brasil, assim como convidei a primeira-ministra Giorgia Meloni. Espero que os dois tomem a iniciativa de visitar o Brasil”, ressaltou.

Lula também minimizou as divergências ideológicas com Meloni e ainda elogiou a premiê. “Para me encontrar com a primeira-ministra da Itália, não me importa o posicionamento político dela. Eu venho aqui para que a gente possa discutir o que é importante fazer para que os dois países possam ganhar”, declarou.

O presidente ainda disse ter ficado “bem impressionado com Giorgia”. “Em um mundo muito machista, uma mulher ganhar a eleição na Itália é um fato extraordinário, como foi a Dilma em 2010 no Brasil. Eu senti que é uma mulher que tem a cabeça no lugar, é uma mulher inteligente. Então temos que torcer para que ela consiga dar certo na Itália”, acrescentou.

Lula ofereceu uma coletiva de imprensa em um hotel romano antes de embarcar para a França, onde deve se encontrar com o presidente Emmanuel Macron. Durante sua passagem pela capital italiana, o presidente também se reuniu com o papa Francisco, com quem falou sobre a guerra na Ucrânia.

“É sempre uma alegria visitar a Itália, que tem uma relação de irmandade com o Brasil, tal é a quantidade de italianos que moram no Brasil”, ressaltou. (ANSA).

