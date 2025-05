Lula convida Márcia Lopes para ser ministra das Mulheres

O presidente Lula telefonou para Márcia Lopes para convidá-la a ocupar a vaga que será deixada por Cida Gonçalves, no Ministério das Mulheres. A informação foi confirmada pela nova ministra à coluna na noite desta sexta-feira, 2. Ela contou que estará em Brasília na segunda-feira. À tarde, o presidente teve uma conversa definitiva com Cida Gonçalves, que deixou o Planalto sem dar entrevistas.

A troca de comando fica dentro do próprio PT, uma vez que Márcia Lopes é uma liderança petista. Ela foi ministra de Desenvolvimento Social por 9 meses em 2010, na segunda-gestão de Lula. Márcia é irmã de um dos auxiliares históricos do presidente, seu ex-chefe de gabinete Gilberto Carvalho, hoje com uma secretaria no Ministério do Trabalho.