Lula conversa com primeiro-ministro espanhol sobre Mercosul e União Europeia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta quinta-feira com o primeiro-ministro da Espanha, o socialista Pedro Sánchez. A informação foi publicada no perfil de Lula no Twitter.

“Conversei com o presidente da Espanha, meu amigo Pedro Sánchez, sobre as eleições da Espanha, as relações entre o Brasil, a América Latina e a União Europeia após a Cúpula em Bruxelas e a importância da preservação do meio ambiente e combate às mudanças climáticas”, escreveu o presidente.

A Espanha é parlamentarista. Lula chama Sánchez de presidente porque, no país, o cargo de primeiro-ministro é conhecido como “presidente del gobierno”. A conversa foi por telefone. O petista falou do Palácio da Alvorada, onde se recupera de um procedimento para aliviar dores no quadril.

O governo brasileiro aposta na proximidade com a gestão socialista na Espanha para impulsionar o acordo entre Mercosul e União Europeia – os espanhóis presidem o Conselho da UE até o fim do ano. O partido socialista, porém, perdeu a eleição para o Partido Popular, da direita tradicional, tenta fechar alianças para assumir o governo.

