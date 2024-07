Lula conversa com premiê trabalhista do Reino Unido

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/07/2024 - 14:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 31 JUL (ANSA) – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou nesta quarta-feira (31) com o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que devolveu o Partido Trabalhista ao poder após 14 anos de domínio conservador.

Segundo nota do Palácio do Planalto, o diálogo durou cerca de 15 minutos, e Lula “cumprimentou o britânico pela vitória” nas eleições legislativas de 4 de julho, além de ter convidado o premiê para visitar o Brasil, que não recebe um chefe de governo britânico há 15 anos.

O presidente também chamou o Reino Unido para integrar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, prioridade do Brasil à frente do G20, e para uma reunião de países democráticos contra o extremismo em setembro, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York.

“O presidente brasileiro reforçou que conta com a presença de Starmer na Cúpula do G20, em novembro próximo”, acrescenta o comunicado.

O premiê, por sua vez, “confirmou o interesse do Reino Unido de trabalhar com o Brasil na área de mudança do clima, sobretudo no contexto da realização da COP30 em Belém”.

Recentemente, Lula disse que as vitórias progressistas nas eleições legislativas na França e no Reino Unido são “fundamentais para a defesa da democracia e da justiça social contra as ameaças do extremismo”. (ANSA).