Lula: ‘Continuamos com o PIB crescendo e criando mais emprego e renda na mão dos brasileiros’

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse nesta terça-feira, 3, em seu perfil no X, antigo Twitter, que o Brasil continua com a economia crescendo e criando emprego. Ele deu a declaração depois de o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar o Produto Interno Bruto (PIB) e mostrar que País cresceu 0,9% no terceiro trimestre de 2024 ante o segundo trimestre do mesmo ano.

“Continuamos com o PIB crescendo e criando mais emprego e renda na mão dos brasileiros”, declarou o presidente da República.

O governo do petista está sob pressão do mercado financeiro por causa do pacote de medidas fiscais. O conjunto de ações decepcionou os operadores, e o dólar subiu.