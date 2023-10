Lula confirma viagem para Alemanha em dezembro

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 31/10/2023 - 13:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASILIA, 31 OTT – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta terça-feira (31) que viajará para Alemanha em dezembro, um dos primeiros destinos após a sua cirurgia no quadril realizada no final de setembro.

“Eu não estou podendo fazer viagem de avião até o final de novembro, depois devo ir aos Emirados Árabes, que é a reunião do clima (COP28, em dezembro), e depois passo na Alemanha no (encontro) empresarial Brasil-Alemanha”, declarou o petista em sua live semanal “Conversa com o Presidente”.

A viagem foi acordada em setembro durante o encontro que Lula teve com o chanceler alemão, Olaf Scholz, na Assembleia anual da ONU em Nova York.

A reunião de dezembro acontecerá no último mês da presidência temporal do Brasil no Mercosul e a expectativa é de que Lula e Scholz consigam analisar o estado das negociações para o acordo UE-Mercosul. (ANSA).

